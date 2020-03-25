تونس.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 173

أعلن وزير الصحة التونسي عبد المكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 173.

وصرح وزير الصحة بأنه تم اكتشاف الحالات الجديدة بعد إجراء 229 تحليلا مخبريا.

وأوضح عبد اللطيف المكي أن الإصابات المحلية أكثر من الحالات الوافدة.

وانتقد عدم الالتزام بقرار الحجر الصحي العام الذي تسبب في ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس.

وأكد الوزير أن تونس دخلت مرحلة العدوى الأفقية، موضحا أن هذه العدوى لا يمكن إيقافها إلى باحترام الإجراءات وبتتبع المواطن لسلوك وقائي، موجها رسالة للتونسيين الذين لا يحترمون الحجر، حيث قال حرفيا “وين ماشيين”.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي في المنزل، لافتا النظر إلى أنه تم تسجيل حالات فرار من الحجر.

المصدر: RT