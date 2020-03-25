تسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أفادت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1331.

وأوضح مكتب الصحة العامة في فرنسا أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة تجاوز الـ25233.

وكان رئيس اتحاد المستشفيات في فرنسا، فريدريك فاليتو، قال في وقت سابق من اليوم إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من تلك التي أعلنتها السلطات الحكومية.

وأكد فاليتو على أن الحصيلة اليومية الرسمية التي يتم الإعلان عنها تضم فقط الذين يموتون في المستشفيات، ولا تشمل أولئك الذين يموتون في منازلهم أو دور كبار المسنين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 240 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا “COVID-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، وهذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالمرض منذ بدء التفشي في البلاد.

المصدر: “رويترز”