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فنانة مصرية مقيمة في بريطانيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتخاطب متابعيها

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : منذ 44 ثانية
فنانة مصرية مقيمة في بريطانيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتخاطب متابعيها

أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، التي تقيم في بريطانيا، عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

ونشرت الفنانة التي تقيم في مقاطعة أوكسفوردشير، تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، أمس الثلاثاء، قالت فيها: “مساكم صحة وعافية. للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة”.

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وأضافت: “للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة. ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي. دعاءكم أكيد هيساعدني. سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي محبتي”.

وشددت الفنانة المصرية في تغريدتين أخريين على أن حالتها الصحية تتدهور بشكل سريع، مخاطبة متابعيها باللغة الإنجليزية، حيث سألتهم إلى أي مستشفى يمكنها التوجه لإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا وأين بإمكانها شراء الفحص اللازمة داخل أوكسفوردشير.

يذكر أن من أشهر أعمال رولا الفنية كان ظهورها في فيلم “معالي الوزير” مع الفنان، أحمد زكي، في دور ابنته، كما أنها شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376283

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