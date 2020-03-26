فنانة مصرية مقيمة في بريطانيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتخاطب متابعيها

أعلنت الفنانة المصرية، رولا محمود، التي تقيم في بريطانيا، عن إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

ونشرت الفنانة التي تقيم في مقاطعة أوكسفوردشير، تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”، أمس الثلاثاء، قالت فيها: “مساكم صحة وعافية. للأسف حالتي من سيء إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة”.

وأضافت: “للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة. ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي. دعاءكم أكيد هيساعدني. سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي محبتي”.

مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

وشددت الفنانة المصرية في تغريدتين أخريين على أن حالتها الصحية تتدهور بشكل سريع، مخاطبة متابعيها باللغة الإنجليزية، حيث سألتهم إلى أي مستشفى يمكنها التوجه لإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا وأين بإمكانها شراء الفحص اللازمة داخل أوكسفوردشير.

I’m not well at all.

The mild symptoms I had for the past week to 10 days are getting pretty worse, at the moment.

Does anybody know which hospital I should be visiting for the Corona Virus test?

I live in Oxfordshire.

I’m sorry for sharing such bad news 😕 — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

Does anybody know where can I get the #COVID19 test, within Oxfordshire?

My case is getting rapidly worse.

Please help ASAP. — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

يذكر أن من أشهر أعمال رولا الفنية كان ظهورها في فيلم “معالي الوزير” مع الفنان، أحمد زكي، في دور ابنته، كما أنها شاركت في فيلم “هي فوضى” مع منة شلبي وخالد صالح.

المصدر: RT