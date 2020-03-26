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عاصفة قوية ستضرب مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
عاصفة قوية ستضرب مصر

قال خبير الأرصاد الجوية، وحيد سعودي، إن هناك عاصفة قوية ستضرب مصر يوم الخميس بسرعة 30 عقدة، أي بسرعة 55 كيلومترا في الساعة.

وأشار في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية إلى أن العاصفة سيصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ولكن سرعان ما ستنخفض درجة الحرارة يوم الجمعة مع سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

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وتابع سعودي، أن هذه الفترة هي فترة تقلبات جوية، وعلى مرضى الحساسية تجنب الخروج إلى الشارع، مشيرا إلى أن ذروة العاصفة الجوية ستبدأ من فجر الخميس حتى فجر الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في مصر قد حذرت أمس من عاصفة ترابية شديدة تسمى “قرش الصحراء” ستضرب 12 منطقة في مصر، وذلك بعد تحذيرات هيئة الارصاد الجوية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376293

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