شاهد.. دكتورة تستفز الكويتيين.. ومتابع يضعها في حرج شديد على الهواء بسؤال عن “نظافتها الشخصية”

كل الوطن – متابعات

عادت الدكتورة والفاشينستا الكويتية المعروفة خلود لإثارة الجدل بين متابعيها، مستغلة أزمة انتشار الكورونا للفت الأنظار وزيادة أعداد متابعيها.

الدكتورة خلود تعرضت لانتقادات حادة برغم تطوعها في الخدمات الطبية لمكافحة عدوى فيروس كورونا في الكويت، وذلك بعد أن نشرت بعض الصور التي ترصد مشاركتها في الرعاية الصحية للمواطنين.

الدكتورة خلود اثناء قيامه عمله الخطوط الاماميه مكافحة كورونا #الحظر_اليوم_الاول pic.twitter.com/flMtMaVR6M — عقاب (@i_Eiqab) March 24, 2020

ونشرت الفاشينستا الكويتية بعض الصور من مشاركتها التطوعية في الخدمات الطبية لمكافحة العدوى بعد أن تقدمت بطلب لوزارة الصحة الكويتية، إلا أن رواد السوشيال ميديا عبروا عن استيائهم وغضبهم.

هذي بنتنا الدكتوره خلود و الحقيقه رغم وجودك الا ان عقلي مازل في فشلك عن الجواب عن الغدد اللمفاويه و المناعه .

ركزوا في الهويه و ان شاء الله أكون غلطان . pic.twitter.com/rjIcM8M41e — قف بالطوافِ ترى الغزال المحرِما (@ak__kuwait) March 23, 2020

وقال البعض إنها حرصت فقط على الظهور بالملابس المخصصة للطواقم الطبية لإثبات أنها لم تتقاعس عن المشاركة، لكي تتجنب المزيد من الانتقادات إلا أن هيئتها في تلك الصور توضح أنها لا تعاني من ضغط الحالات المرضية مثل غيرها من الأطباء حالياً.

واتهمها اخرون بعدم تقدير حجم الكارثة، وعدم شعورها بالمسؤولية، كونها انشغلت بالتقاط العديد من لقطات السيلفي باستخدام فلاتر تطبيقات الصور، بدلاً من أن تخصص وقتها لمساعدة المرضى.