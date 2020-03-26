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شاهد.. دكتورة تستفز الكويتيين.. ومتابع يضعها في حرج شديد على الهواء بسؤال عن “نظافتها الشخصية”

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
شاهد.. دكتورة تستفز الكويتيين.. ومتابع يضعها في حرج شديد على الهواء بسؤال عن “نظافتها الشخصية”

كل الوطن – متابعات

عادت الدكتورة والفاشينستا الكويتية المعروفة خلود لإثارة الجدل بين متابعيها، مستغلة أزمة انتشار الكورونا للفت الأنظار وزيادة أعداد متابعيها.

الدكتورة خلود تعرضت لانتقادات حادة برغم تطوعها في الخدمات الطبية لمكافحة عدوى فيروس كورونا في الكويت، وذلك بعد أن نشرت بعض الصور التي ترصد مشاركتها في الرعاية الصحية للمواطنين.

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ونشرت الفاشينستا الكويتية بعض الصور من مشاركتها التطوعية في الخدمات الطبية لمكافحة العدوى بعد أن تقدمت بطلب لوزارة الصحة الكويتية، إلا أن رواد السوشيال ميديا عبروا عن استيائهم وغضبهم.

وقال البعض إنها حرصت فقط على الظهور بالملابس المخصصة للطواقم الطبية لإثبات أنها لم تتقاعس عن المشاركة، لكي تتجنب المزيد من الانتقادات إلا أن هيئتها في تلك الصور توضح أنها لا تعاني من ضغط الحالات المرضية مثل غيرها من الأطباء حالياً.

واتهمها اخرون بعدم تقدير حجم الكارثة، وعدم شعورها بالمسؤولية، كونها انشغلت بالتقاط العديد من لقطات السيلفي باستخدام فلاتر تطبيقات الصور، بدلاً من أن تخصص وقتها لمساعدة المرضى.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376296

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