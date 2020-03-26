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السعودية: عربي يبصق في عربات التسوّق .. والسلطات تضعه في الحجر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-26T13:23:20+03:00
2020-03-26T13:26:00+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
السعودية: عربي يبصق في عربات التسوّق .. والسلطات تضعه في الحجر

ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم من جنسية عربية بعد قيامه بالبصق عمدا داخل عربات التسوق في مجمع تجاري بمدينة مكة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، “ورد بلاغ من مواطن سعودي بشأن تعمد مقيم يعمل في مخبز بأحد المراكز التجارية بمخطط الشرائع 4، البصق داخل العربات، مما استدعى السلطات للتدخل العاجل”.

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وتم ضبط المقيم الذي تبين أنه يمني الجنسية، وإحالته إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، ليتضح وجود ارتفاع في درجة حرارته.

واستدعى ذلك وضعه في الحجر الصحي لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية الخاصة بشأن احتمال إصابته بفيروس كورونا، فيما تم فتح تحقيق بخصوص مسألة البصق العمد.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السعودية عن تسجيل 133 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتراجع العدد اليومي للمصابين، مقارنة مع يوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376308

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