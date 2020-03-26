إسبانيا تسجل 655 وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل الإجمالي إلى 4089

وقالت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، إن البلاد “سجلت 655 وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل الإجمالي إلى 4089″، مؤكدة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالوباء من 47610 إلى 56188 حالة خلال 24 ساعة”.

ووافق البرلمان الإسباني، في وقت سابق اليوم، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين آخرين، من أجل السماح للحكومة بمواصلة إجراءات الإغلاق الصارمة أملًا في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث للبرلمان: “تمديد الطوارئ ليس سهلا، أعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي”. وتعكف الحكومة على توفير معدات وقاية مثل الكمامات والقفازات وأجهزة التنفس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.