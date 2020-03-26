بوتين: روسيا يمكنها القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر

كل الوطن- موسكو- وكالات: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين في تصريح خلال لقائه رجال الأعمال: “يتوقع زميلنا أننا سنتغلب على الفيروس التاجي خلال شهرين أو ثلاثة. هذه توقعات جيدة. بعض الدول تقول إن الحرب معه ستكون طويلة جداً. لكن عندما سنخرج حقًا من هذا الوضع، وسنخرج بالتأكيد ، آمل حتى في وقت أبكر مما قلته شهرين إلى ثلاثة أشهر”.

هذا وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،في وقت سابق، على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وقال بوتين “هذه إلاجراءات القسرية مؤقتة. لكنها لن تطول إذا كانت التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة… لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع”، مشيرا إلى أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا سيتغير نحو الأفضل لكن المسألة هي مسألة وقت”.

كما أعلن بوتين أن المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية، لافتا إلى أن هناك مشكلتان تؤثران على الوضع: انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا، وقال” علينا العمل فورا في عدة اتجاهات. بالطبع، المهمة الكبرى، هي الحفاظ على صحة وحياة مواطنينا. لكن من الواضح أيضا، أنه إذا انهار الاقتصاد فلن تكون هناك موارد لتنفيذ هذه المهمة. كل الأمور في الحياة مرتبطة ببعضها”.

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأمل بأن تتجنب روسيا ذروة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، ولكن يتعين على الدولة أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي” في واقع الأمر ليس لدينا وباء في الوقت الراهن. ونأمل بأن لا يكون، وأن نتمكن من تجنبه. ولكن ربما تتذكرون أنه أثناء تواجد الرئيس في مستشفى كوموناركا، أخبر كبير أطباء المستشفى بوتين بسيناريوهات مختلفة. وعلى أية حال، تنطلق الدولة من أنه بغض النظر عن مدى مواتية الوضع للظروف، في الخط الأمامي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فلا يزال من الضروري أن نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات، من أجل أن نبتهج بعد ذلك بالأفضل، كما قال الطبيب”.

هذا و أكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليم