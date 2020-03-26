الصحة العالمية تشكر الملك سلمان على جهوده في الحفاظ على سلامة العالم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لقيادته وجهوده من أجل الحفاظ على سلامة العالم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف “يسعدني أن أخاطب قادة مجموعة العشرين غداً وأحثهم على مواصلة التعبير عن تضامنهم في مواجهة فيروس كورونا“.

تأتي تغريدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ردا على ما كتبه العاهل السعودي في وقت سابق، بحسابه الرسمي في “تويتر”، “في هذا الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء”.

وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء، أن الملك سلمان سيرأس اجتماع مجموعة العشرين لبحث سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وتابع “حمى الله العالم من كل مكروه”.