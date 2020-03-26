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“الصحة”: تسجيل 112 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وثالث حالة وفاة في المدينة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“الصحة”: تسجيل 112 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. وثالث حالة وفاة في المدينة

كل الوطن – الرياض

أعلن متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي اليوم الخميس عن 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المصابة في المملكة وصل إلى 1012 حالة .

وأكد خلال المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا تعافي 4 حالات إضافية ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، مشيراً إلى أن الحالات الحرجة 6 حالات، فيما سُجلت حالة وفاة لمقيم في المدينة المنورة ليصل الإجمالي لعدد 3 وفيات. وأضاف أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للمارسين الصحيين 23 حالة من إجمالي 1012 حالة، ولاتوجد لإصابتهم تفشيات في المنشأة الصحية باستثناء منشأة صحية في القطاع الخاص سبق أن أعلنّا عنها والتفشي تحت السيطرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376366

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