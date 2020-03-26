“كورونا” يخفض النمو المستهدف للناتج المحلي المصري إلى 5.1 %

كل الوطن- فريق التحرير- القاهرة: أعلنت مصر خفض النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1 في المئة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، اليوم الخميس، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 إلى 5.1 في المائة من 5.6 في المائة بسبب الأزمة.

وأضافت الوزيرة، عقب مؤتمر بالفيديو لمجلس الوزراء، أن مصر تستهدف أيضا نموا بنسبة 4.5 في المئة في السنة المالية 2020-2021 ولكنه قد ينخفض إلى 3.5 في المئة في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف السنة المالية، بحسب “رويترز”.

وتابعت، إن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 9.8 في المئة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020 وهو منتصف السنة المالية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.