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المتاجر السعودية تعد بتخفيضات على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
المتاجر السعودية تعد بتخفيضات على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية
موسكو – سبوتنيك.  :  أعلن متحدث باسم وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، عن تخفيضات لدى المتاجر في المملكة، عن طريق التطبيقات الإلكترونية؛ في إطار مسؤوليتهم بالإسهام في التباعد المطلوب للحد من انتشار “كورونا”.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة للإعلان عن مستجدات فيروس “كورونا“، نقلت عنه قناة “الإخبارية”، “كنا في اجتماع مع كبرى المتاجر في المملكة، وسيكون هناك عروض وتخفيضات وخصم، لكل من يطلب أونلاين”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، أن ذلك يأتي رغبة من المتاجر بعدم حصول ازدحامات لديهم، وللإسهام في التباعد المطلوب ولرفع الوعي الصحي”.

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وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ما يرفع إجمالي الحالات إلى 1012.

وأفادت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة لمقيم في المدينة؛ فيما تعافت 4 حالات جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 شخصا.

مواطن سعودي يرتدي قناعًا وقائيًا كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا، يسير أمام لوحة جدارية تظهر وجه الملك سلمان بن عبد العزيز ، في العاصمة الرياض ، 15 مارس 2020.
السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس “كورونا” وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها.

وتنوعت هذه التدابير، من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376390

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