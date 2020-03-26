المتاجر السعودية تعد بتخفيضات على الشراء عبر التطبيقات الإلكترونية

موسكو – سبوتنيك. : أعلن متحدث باسم وزارة التجارة السعودية، اليوم الخميس، عن تخفيضات لدى المتاجر في المملكة، عن طريق التطبيقات الإلكترونية؛ في إطار مسؤوليتهم بالإسهام في التباعد المطلوب للحد من انتشار “كورونا”.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة الصحة للإعلان عن مستجدات فيروس “كورونا“، نقلت عنه قناة “الإخبارية”، “كنا في اجتماع مع كبرى المتاجر في المملكة، وسيكون هناك عروض وتخفيضات وخصم، لكل من يطلب أونلاين”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة السعودية، أن ذلك يأتي رغبة من المتاجر بعدم حصول ازدحامات لديهم، وللإسهام في التباعد المطلوب ولرفع الوعي الصحي”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”؛ ما يرفع إجمالي الحالات إلى 1012.

وأفادت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة لمقيم في المدينة؛ فيما تعافت 4 حالات جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 شخصا.