السعودية تسجل 112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1012 حالة

كل الوطن- وزارة الصحة السعودية: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع الإجمالي إلى 1012، وتسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 3 حالات.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي الدوري بشأن تطورات فيروس كورونا في المملكة، اليوم، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 1012.

كما أكد تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة.

وأضاف “سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد وافق، يوم أمس الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وكان الملك سلمان، أصدر الاثنين الماضي، أمرا بحظر التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحا لمدة 21 يوما.