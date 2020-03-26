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د. عبدالمجيد الجلاَّل: نهاية كورونا بحلول الصيف مجرد تكهنات!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-26T20:50:27+03:00
2020-03-26T20:52:24+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
د. عبدالمجيد الجلاَّل: نهاية كورونا بحلول الصيف مجرد تكهنات!

أحدثت جائحة الكورونا ، فوضى شاملة ، في النشاط الاقتصادي ، والاجتماعي ، وحتى السياسي ، ولا يزال العالم كله يستنفر الموارد والجهود ، لإنقاذ البشرية من آثارها ، وتبعاتها ، القاسية ، والمؤلمة !

وفي خضم انشغال العالم باحتوائها ، يتم تداول حكاية ، أنَّ فصل الصيف القادم ، سيشهد مرحلة القضاء عليها ، بالاستناد إلى رؤية مفادها ، أنَّ الكورونا لا تعمل في الأجواء الحارة ، ومن ثمَّ ستكون نهايتها بحلول الصيف.

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حقيقةً ، لا توجد إجابة طبية مؤكدة ، وما يتحدث به الناس اليوم ، مجرد تكهنات، أو حتى ، مجرد آمال وتوقعات بالقضاء عليها بحلول هذه الفترة.
هذا ليس كلامي ، أو وجهة نظري ، بل هو كلام طبيب عالمي متخصص في طب الفيروسات ، وهو الدكتور الكندي إيزاك بوقوش، وهو خريج كلية الطب من جامعة تورونتو الكندية ، تخصص باطنية ، وحاصل على البورد الأمريكي والكندي في تخصص الطب الباطني , وأبحاثه تُعنى بالصحة العامة والأمراض الاستوائية ، وطب السفر ، والفيروسات ، والإيدز ! ومن أبرز اهتماماته رصد الأوبئة في العالم ومدى تهديدها الفعلي وكيفية انتشارها والوقاية منها ، وقد اختارته مجلة الفوربس كأحد أهم مرجع في وباء الكورونا ، ولديه نحو 3500 استشهاد في التعامل مع الفيروسات.

يقول الدكتور إيزاك بوقوش يجب أن نتوخى الحذر الشديد ، في طرح مثل هذه الآراء غير الدقيقة ، إذ على الرغم من اختفاء سارس خلال الصيف ، إلا أنَّ الأمر لا يعود في الغالب إلى اختلاف الفصول ، بل بسبب وجود فهم جيد لكيفية انتقال الفيروس ، وإجراءات ومبادرات لوقفه ، والسيطرة على انتشار العدوى ، على مستوى المستشفيات والمناطق.

وبعبارة أوضح يؤكد د. بوقوش على أهمية استنفار جهود وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وإجراءات الصحة العامة ، وحظر التجول ، والحجر الصحي ، وتسريع الفحوص ، وعزل المُصابين ، ومنع المُخالطة ، وتوفير المعدات والأجهزة للتعامل مع الإصابات ، وكل ما نفعله الآن فعلياً للسيطرة على الوباء .
هذا هو المحك الأساس في المعالجة ، وليس مجرد انتظار ارتفاع درجة الحرارة.

ويستطرد د. بوقوش : في الماضي رأينا أموراً كهذه تحدث ، فعلى سبيل المثال ، ظهر انفلونزا الخنازير في 2008 و 2009 وهو فيروس شتوي ، ومع ذلك انتشر خلال أشهر الصيف .

إذن ، حتى الآن ، القضاء على الكورونا في الصيف ، مجرد تكهنات وفرضيات غير دقيقة ، والمهم في هذه المرحلة تسريع مراكز الأبحاث ، للعمل على إيجاد لقاح لها ، ويقول د. بوقوش أنَّ الجهود الطبية لإنتاج لقاح للكورونا تصطدم بمشكلات التمويل ، التي لا تزال أكبر العقبات التي تواجه إنتاج اللقاح ، وإذا ما توفر ، فيحتاج الأمر إلى نحو عامٍ لإنتاجه.

خلاصة القول ، دعوكم من التكهنات ، والفرضيات ، واستثمروا كافة الجهود والموارد في مكافحة هذه الجائحة ، والأهم توفير الموارد المالية لإيجاد اللقاح المناسب .

اللهم ادفع البلاء والوباء عن البشرية جمعاء !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376410

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