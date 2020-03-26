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كورونا.. الإصابات تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-26T22:36:44+03:00
2020-03-26T22:37:05+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كورونا.. الإصابات تتجاوز نصف مليون شخص حول العالم

كل الوطن – الاناضول

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم، مساء الخميس، ليتجاوز حاجز النصف مليون شخص.

وبحسب موقع “Worldometer” الإلكتروني المتخصص في تحديث المعطيات الخاصة بالفيروس، بلغت الإصابات حول العالم 510 آلاف و644 إصابة.

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وبحسب معطيات الموقع، تصدرت الصين باقي البلدان مسجلة 81 ألفا و285 إصابة، تلتها إيطاليا بـ80 ألف 539 إصابة.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة مسجلة 75 ألف و665 إصابة، ثم إسبانيا بـ56 ألفا و197 إصابة.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بـ 43 ألفا و646 إصابة، ثم إيران بالمرتبة السادسة مسجلة 29 ألفا و406 إصابة.

ثم فرنسا 25 ألفا و233 إصابة، وسويسرا 11 ألفا و712 إصابة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376420

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