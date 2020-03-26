“العمل الدولية”: عدد من فَقدوا وظائفهم بسبب “كورونا” أكثر من 25 مليونًا

كشف سانجيون لي، المسؤول البارز بمنظمة العمل الدولية، اليوم (الخميس)؛ أن عدد الوظائف التي خسرها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا قد تكون أعلى إلى حد كبير من رقم الخمسة والعشرين مليونًا التي وردت في تقديرات أصدرتها المنظمة قبل أسبوع فقط.

وأوضح سانجيون لي، الذي يشغل مدير إدارة سياسة التوظيف بمنظمة العمل الدولية؛ أن نطاق البطالة المؤقّتة والاستغناءات عن العمال وعدد من تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة؛ أعلى بكثير من التوقعات الأولية؛ وفقًا لـ”رويترز”.

وقال: “نحتاج لإجراء تعديل نزولي، والتوقّعات ستكون أكبر بكثير، وأعلى إلى حد كبير من رقم 25 مليونًا الذي قدرناه“.

ومن المتوقّع أن تُصدر المنظمة تقديراتها القادمة في الأسبوع المقبل.

وبالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 زادت البطالة حول العالم بمقدار 22 مليونًا.

وكالات