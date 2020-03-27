بالفيديو.. حقيقة افتتاح ترامب جلسة مجلس الشيوخ بالقرآن الكريم

كل الوطن – متابعات:

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قيل إنها جلسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الشيوخ بالقرآن الكريم، الأمر الذي تبين أنه مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

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مجلس الشيوخ الامريكي بحضور الرئيس #ترمب يفتتحون جلستهم بالقرآن الكريم. — مساعد السناني (@MusaadAlSenani) March 26, 2020

ومن جهتها، أوضحت مصادر أمريكية رفيعة المستوى أنه لا صحة للخبر بعنوان ” الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ يفتتحون اليوم جلستهم بالقرآن الكريم “.

وتبين أن الفيديو نشر قبل ثلاث سنوات للصلاة المشتركة متعدد الأديان في الكنيسة الكاثدرالية لتنصيب ترامب الرئيس الجديد في ذلك الوقت وقرأ فيها القرآن والإنجيل والتوراة.

ويُعد حضور الرئيس الجديد لقداس السبت في الكاتدرائية الوطنية في اليوم التالي من تنصيبه، أحد المراسم التقليدية المتبعة منذ تنصيب جورج واشنطن عام 1789، أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية.

وشارك فى الصلاة ممثلون عن الأديان السماوية الثلاثة، وممثلون عن الأديان غير السماوية، فى إطار احتفاء الولايات المتحدة الأمريكية بجميع الأديان، وبدأها القس جاك جراهام، راعى الكنيسة المعمدية فى “بلانو”، ثم قرأ ممثل الدين الإسلامى فى الصلاة آيات من القرآن الكريم، وتلا آية من سورة ” الحجرات “: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “.