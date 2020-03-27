ليتها لم تفعل!.. زوجة بوغبا تقوم بتحدي “المناديل الورقية” (فيديو)

حاولت عارضة الأزياء البوليفية ماريا زولاي، زوجة نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا المشاركة في تحدي “المناديل الورقية” الذي نفذه العديد من نجوم الساحرة المستديرة.

ونشرت زولاي على حسابها الشخصي في “إنستغرام” فيديو لمحاولتها التي لم تتكلل بالنجاح.

وظهرت زوجة بوغبا في الفيديو بصحبته وطفلهما واقف خلفها.

وأخطأت زولاي من اللمسة الثانية وأصابت طفلها البالغ عاما واحدا، لتسارع إليه على الفور للاطمئنان على سلامته وسط ضحكات بوغبا من طريقة فشلها في التحدي.

وقام العديد من نجوم الرياضة بتحدي المناديل الورقية ضمن حملة بعنوان “البقاء في المنزل – Stay At Home”، لنشر التوعية لدى الجماهير بضرورة الحجر المنزلي، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: eurosport.ru