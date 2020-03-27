ماكرون وترامب يجهزان مبادرة “مهمة” لمواجهة كورونا

وكالات – أبوظبي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليل الخميس الجمعة، أنه يعد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودول أخرى، “مبادرة جديدة مهمة” لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأميركي “نقاش جيد جداً مع دونالد ترامب”.

وأضاف “نحضر مع دول أخرى، للأيام المقبلة، مبادرة جديدة مهمة”، في مواجهة أزمة كوفيد-19.

ورغم قرارات الإغلاق والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، أعلنت السلطات الفرنسية، الخميس، تسجيل 365 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس الذي يروع العالم، مما يرفع إجمالي الحالات إلى الرقم 1696.

ويشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 27 في المئة عن اليوم السابق، وهي زيادة كبيرة، في ضوء أن فرنسا حاليا في الأسبوع الثاني من الإغلاق.

وفي المقابل باتت الولايات المتحدة تملك الآن أعلى عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وفق بيانات جمعتها صحيفة “نيويورك تايمز”، بمشاركة جامعة “جونز هوبكنز”.

وسجّلت الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها 300 مليون نسمة، إجمالي عدد إصابات بلغ 81,321 حالة، متجاوزة عددَ الإصابات في الصين وإيطاليا.

وأحصت جامعة “جونز هوبكنز” 82,404 إصابة في الولايات المتحدة، فيما ذكرت “نيويورك تايمز” أن هناك ما لا يقل عن 81321 شخصا كانت نتيجة اختباراتهم ايجابية من ناحية الاصابة بفيروس كورونا.