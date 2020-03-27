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ماليزيا تعتزم تخصيص 58 مليار دولار لمواجهة تداعيات “كورونا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
ماليزيا تعتزم تخصيص 58 مليار دولار لمواجهة تداعيات “كورونا”

كل الوطن – د ب أ

قال رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين اليوم الجمعة إن بلاده تعتزم تخصيص 250 مليار رينجت (2ر58 مليار دولار أمريكي) لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف محي الدين في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أن الجميع سيتسفيدون من حزمة التحفيز الاقتصادي.

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وتعهد رئيس الوزراءبتخصيص ثلث حزمة التحفيز الاقتصادي لدعم الشركات التي تضررت بشدة جراء الإغلاق الذي فرضته الحكومة بداية من يوم 18 مارس بسبب كورونا.

وسجلت ماليزيا في الأسابيع اللاحقة ارتفاعا في أعداد المصابين بالفيروس، ليتجاوز الإجمالي 2000 حالة إصابة، ما دفع الحكومة إلى فرض إغلاق يستمر حتى يوم 14 من أبريل المقبل، وتجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء العالم 23 ألفا حتى أمس الخميس، فضلا عن حوالي نصف مليون حالة إصابة، وأعلنت وزارة الصحة في ماليزيا اليوم الجمعة تسجيل حالة الوفاة الرابعة والعشرين بسبب كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376462

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