رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعلن إصابته بـ “كورونا” (فيديو)

متابعة – نوفل الغرابي:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إصابته بفيروس كورونا.

وقال جونسون في مقطع فيديو بثه على حسابه على تويتر “على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ظهرت لدي أعراض خفيفة وخضعت لفحوصات

فايروس كورونا وكانت النتيجة “إيجابية” وأضاف أنا الآن أعزل ذاتي ، لكني سأستمر في قيادة استجابة الحكومة عبر مؤتمر بالفيديو بينما نكافح

هذا الفيروس.. معاً سوف نتغلب على هذا”