رئيس الوزراء البريطاني جونسون يعلن إصابته بـ “كورونا” (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إصابته بفيروس كورونا.

وقال جونسون في مقطع فيديو بثه على حسابه على تويتر “على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، ظهرت لدي أعراض خفيفة وخضعت لفحوصات

فايروس كورونا وكانت النتيجة “إيجابية” وأضاف أنا الآن أعزل ذاتي ، لكني سأستمر في قيادة استجابة الحكومة عبر مؤتمر بالفيديو بينما نكافح

هذا الفيروس.. معاً سوف نتغلب على هذا”

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020