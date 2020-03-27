تسجيل الدخول
» » العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 40 والإصابات 458 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة و76 إصابة

العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 40 والإصابات 458 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة و76 إصابة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
العراق.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 40 والإصابات 458 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة و76 إصابة

بغداد / الأناضول  :  أعلنت الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع مجمل الوفيات إلى 40، والإصابات إلى 458.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن حالتي وفاة سجلت في البصرة، وحالة واحدة في كل من بابل وذي قار جنوبي البلاد.

اقرأ أيضا...

أما الإصابات الجديدة فقد توزعت في 9 محافظات، فيما تعافت 17 حالة جديدة، لتبلغ إجمالي حالات الشفاء 122.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والجمعة، قالت وزارة الدفاع في بيان إنها نشرت قوات من الجيش في العاصمة بغداد وبقية محافظات البلاد للمساعدة في جهود مكافحة كورونا.

ويأتي نشر الجيش بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العراقية، الخميس، تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 آذار/مارس الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376469

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.