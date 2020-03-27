الصحة: 1012 إصابة مؤكدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة ثالثة..223 حالة من المصابين ممارسون صحيون

كل الوطن- متابعات- فريق التحرير: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن تسجيل 112 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة من بينها 12 حالة ارتبطت بالسفر وكانت في العزل الصحي و100 حالة لمخالطين لحالات سابقة وكانت تحت المتابعة ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة 1012 حالة.

وتم تعافي 4 حالات جديدة ليبلغ عدد الحالات المتعافية 33 حالة وتم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم في المدينة المنورة كان لديه أمراض مزمنة ليصل عدد حالات الوفاة 3 حالات.

وأوضح د العبدالعالي أن الحالات الجديدة توزعت على مختلف المدن بواقع 34 في الرياض و26 في مكة المكرمة و18 في الطائف و13 في جدة و6 في الدمام و5 في القطيف و3 في المدينة المنورة و2 في الخبر و2 في الهفوف و1 في بريدة و1 في الخفجي مشيراً إلى أن جميع الحالات في وضع صحي مطمئن باستثناء 6 حالات حرجة.

وكشف متحدث الصحة عن إصابة 23 حالة من الممارسين الصحيين من بين الحالات المؤكدة مؤكداً على عدم وجود أي تفشيات داخل المنشآت الصحية باستثناء منشآة صحية خاصة في الرياض حدث فيها تفشي محدود وتم إغلاقها احترازياً

وبين متحدث الصحة أن إجمالي الحالات المصابة حول العالم بلغ 470 ألف حالة وبلغت حالات الوفيات 21 ألف حالة فيما بلغت حالات الشفاء 115 ألف حالة.

الداخلية: ضبط عدد ممن حاولوا التقليل من قرار منع التجول وإحالتهم للتحقيق

وأكد د. العبدالعالي على أن جميع الممارسين الصحيين يستشعرون بأهمية الواجب الذي يقومون به أثناء تأدية عملهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في التصدي لهذا الفيروس ويستشعرون حجم الشكر المجتمعي الذي غمرهم به المجتمع.

وحول العلاجات المستخدمة ونجاح دولة البحرين في استخدام علاجات ناجعة قال د. العبدالعالي هناك عدد من البروتوكولات العلاجية حول العالم وتوجد في المملكة لجان تتابع كافة تطورات العلاجات المستخدمة حول العالم مشيراً إلى أن العلاج المستخدم في البحرين يتم استخدامه ويعطي نتائج إيجابية في بعض الحالات المتقدمة.

وقال د. العبدالعالي لم تثبت الدراسات وجود أي علاقات بنقل العدوى بالفيروس من خلال البعوض مشدداً على الحذر من البعوض لأنه ينقل أمراض أخرى.

وبين د. العبدالعالي أن عدد الحالات المعزولة يبلغ 13 ألف حالة منها 4 آلاف في العزل الصحي و9 آلاف في العزل المنزلي لافتاً إلى أن المملكة تستخدم فحص الجينات في الكشف عن الحالات.

وأضاف نحذر الجميع من البحث عن فحوصات خارج المنشآت الصحية أو من استغلال البعض في تسويق فحوصات غير معتمدة.

وجدد د. العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة ومنها قرار منع التجول بالاضافة للالتزام بالنظافة العامة والمحافظة باستمرار على عدم التواجد في أي تجمعات والتواصل مع وزارة الصحة على 937 أو تطبيق موعد عند ظهور أي أعراض صحية مع أهمية الالتزام بالعزل الصحي.

التجارة: تنظيم دخول المتسوقين للهايبرماركت وخصومات للتسوق الإلكتروني

من جانبه أكد متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب على أن رجال الأمن باشروا تنفيذ قرارات منع الانتقال بين مناطق المملكة الثلاث عشرة وقرار تمديد فترة منع التجول في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة بدءاً من الثالثة عصراً مشيراً إلى جميع الطرق في المملكة الرئيسة والفرعية والزراعية تحت التغطية الأمنية.

وكشف المقدم الشلهوب عن تسجيل مخالفات محدودة لبعض مخالفي قرار منع التجول مؤكداً أن نسبة الالتزام بين المواطنين والمقيمين عالية.

وأوضح المقدم الشلهوب أن الجهات الأمنية ترصد وتتابع التجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي ممن يحاولون التقليل أو الاستهانة بقرار منع التجول ويتم القبض على المخالفين، مشدداً على أن وزارة الداخلية ستطبق كافة العقوبات المقررة على مخالفي قرار منع التجول بكل حزم كما ستطبق عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على من يحاولون نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لافتاً إلى أنه تم ضبط عدة حالات من المتجاوزين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف المقدم الشلهوب عن أن تطبيق قرار منع التجول يمنع ممارسة المشي أو أي نشاطات غير المنزل في فترة منع التجول.

وقال متحدث الداخلية إن الجهات المستثناة من قرار منع التجول يجب أن تمنح موظفيها المكلفين بالعمل في فترة المنع مشهداً إضافياً لبطاقة العمل داعياً جميع المؤسسات المستثناة الاستفادة من الاستثناء في أضيق الحدود.

من جانبه كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن اعتماد تنظيم للتسوق في المجمعات الكبيرة الهايبرماركت بحيث يتم تنظيم دخول المتسوقين على دفعات منعاً لتجمعهم لافتاً إلى أنه سيتم إعلان عن خصومات كبيرة للمتسوقين عبر تطبيقات التوصيل.