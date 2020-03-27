في تراجع لافت.. ترامب يمدح تعامل الصين مع “كورونا” في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني

كل الوطن- متابعات- الأناضول : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه بحث هاتفياً مستجدات فيروس كورونا “على نطاق واسع” مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي تغريدة عبر تويتر، مدح ترامب تعامل الصين مع جائحة كورونا، في تراجع لافت للمرة الأولى عن تصريحات سابقة اتهمها فيها بإخفاء بيانات كثيرة عن الفيروس الذي وصفه مرارا بـ”الصيني”، ما أثار استياء بكين.

وقال ترامب: “كان الاتصال مع الرئيس الصيني جيدا للغاية، مرت الصين بالكثير، وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس، نحن نعمل معا بشكل وثيق.. الكثير من الاحترام”.

وأضاف “فيروس كورونا يدمر أجزاء كبيرة من كوكبنا”.

وتأتي تصريحات ترامب، عقب ساعات من تخطي الولايات المتحدة، الصين بعدد الإصابات بالفيروس لتصبح في المركز الأول عالمياً بـ 85612 حالة حتى صباح الجمعة.

من جانبها، قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية (حكومية) إن الرئيسين تحدثا عبر الهاتف، دون توضيح من أجرى الاتصال.

ونقلت عن الرئيس الصيني قوله إن بلاده على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة والأطراف الأخرى لمكافحة فيروس.

وشدد “شي” على أن الصين تتقاسم المعلومات بشأن كورونا “بطريقة منفتحة وشفافة” مع منظمة الصحة العالمية والدول بما فيها الولايات المتحدة منذ بداية تفشي الفيروس، في إشارة إلى اتهامات ترامب بهذا الخصوص.

وأوضح أن بلاده لم تتوان عن تقديم معلومات مثل التسلسل الجيني للفيروس.

وأكد الرئيس الصيني أن “الأوبئة لا تعرف حدودا أو أعراقا، وهي عدو مشترك للبشرية”.

وأشار أن بكين “تتقاسم أيضا الخبرات حول الوقاية من كورونا واحتوائه وعلاجه دون تحفظ، وتقدم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساعدة للدول المحتاجة”.

وحتى صباح الجمعة، أصاب كورونا قرابة 536 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 24 ألفا، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.