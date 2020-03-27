تسجيل الدخول
» » كورونا.. تمديد مدة تعليق التعليم شمال سوريا حتى 30 أبريل كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا

كورونا.. تمديد مدة تعليق التعليم شمال سوريا حتى 30 أبريل كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
كورونا.. تمديد مدة تعليق التعليم شمال سوريا حتى 30 أبريل كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير- حلب- الأناضول : مدّدت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، فترة تعليق التعليم في شمالي سوريا، حتى 30 أبريل/نيسان القادم، كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا في أصقاع المعمورة.

وبحسب مصادر في الحكومة المؤقتة، سيتم تمديد فترة تعليق التعليم في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، من 2 أبريل/نيسان، كما أعلن سابقا، إلى 30 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا...

تجدر الإشارة إلى أنّ دور العبادة والمدارس والمراكز الخدمية العامة في مدن شمال سوريا كعفرين والباب وأعزاز وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، يتم تعقيمها بمساعدة البلديات التركية، كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376491

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.