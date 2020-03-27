كورونا.. تمديد مدة تعليق التعليم شمال سوريا حتى 30 أبريل كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا

كل الوطن- فريق التحرير- حلب- الأناضول : مدّدت الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة، فترة تعليق التعليم في شمالي سوريا، حتى 30 أبريل/نيسان القادم، كتدبير احترازي حيال انتشار فيروس كورونا في أصقاع المعمورة.

وبحسب مصادر في الحكومة المؤقتة، سيتم تمديد فترة تعليق التعليم في مناطق “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، من 2 أبريل/نيسان، كما أعلن سابقا، إلى 30 من نفس الشهر.

تجدر الإشارة إلى أنّ دور العبادة والمدارس والمراكز الخدمية العامة في مدن شمال سوريا كعفرين والباب وأعزاز وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، يتم تعقيمها بمساعدة البلديات التركية، كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً