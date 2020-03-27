للوقاية من كورونا.. غزة تُعقم أسواقها…أغلقت بعض الأسواق الأسبوعية ..موظفو البلدية جابوا 7 أسواق في إطار تعقيم شملت المرافق الأساسية والشوارع الفرعية.

غزة/ وكالات – فريق التحرير : نفّذت بلدية مدينة غزة، حملة لتعقيم وتنظيم الأسواق المركزية، التي يرتادها المواطنون لشراء مستلزماتهم اليومية، ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا.وفق ” الاناضول”

وقال مدير دائرة الصحة الصحة ببلدية غزة، أحمد أبو عبدو، للأناضول، إن الحملة انطلقت صباح الجمعة، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس.

وأوضح أن البلدية عملت على إغلاق بعض الأسواق الأسبوعية في مناطق نفوذها، وسمحت بعمل الأسواق اليومية، لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم.

وأشار أن حملة تعقيم الأسواق تأتي ضمن خطة الطوارئ التي تعمل بها البلدية، للوقاية من الفيروس.

وجاب موظفو بلدية غزة، سبعة أسواق في إطار عملية التعقيم، التي شملت المرافق الأساسية والشوارع الفرعية التابعة لتلك الأسواق.

واستعمل الموظفون مواد التنظيف والمعقمات، إضافة إلى العمل على توسعة الطرق أمام المارة لتجنب الاحتكاك.

وعن تفاعل الناس مع الحملة، أشاد أبو عبدو بتجاوب وتعاون المواطنين مع مختلف التعليمات الصادرة.

وأردف قائلا “هذا يدُل على حالة الوعي التي باتوا يعيشونها إزاء طرق الوقاية وضرورة الالتزام بها”.

وسبق أن قام جهاز الدفاع المدني، والبلديات، بجولات لتعقيم شوارع وأماكن حيوية وأسواق عامة في قطاع غزة، لمنع تفشي الفيروس.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الجمعة، تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 91، 9 منهم في غزة.

وحتى ظهر الجمعة، وصل عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 549 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألفاً ، فيما تعافى أكثر من 128 ألفاً