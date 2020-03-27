الصين تعرض على أمريكا المساعدة لتخطي أزمة “كورونا”

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: عرض الرئيس الصيني شي جين بينغ في محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقديم كل المساعدة والدعم الممكنين للولايات المتحدة في مكافحة انتشار وباء فيروس “كورونا”.

وقال الرئيس الصيني: “في الوضع الحالي، يتعين على الصين والولايات المتحدة توحيد ومحاربة الوباء. بعض الشركات والمؤسسات الصينية قدمت مساعدات إنسانية للولايات المتحدة. الجانب الصيني يتفهم الصعوبات الحالية التي يمر بها

الجانب الأمريكي، مستعدون لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين”. بحسب ما نقل تلفزيون الصين المركزي.

وأضاف، أن الصين ستواصل تبادل الخبرات والمعلومات بشكل كامل مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الوباء.

وقال شي جين بينغ: “بفضل جهود جميع الدول، أمس في قمة “مجموعة العشرين” حول الفيروس التاجي، تمكنا من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عدد كبير من القضايا، وحققنا نتائج إيجابية”.

وأكد أن الجانب الصيني على استعداد مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لدعم الدور المهم لمنظمة الصحة العالمية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الوباء، وتعزيز التعاون البحثي.

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يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، قائمة الدول حول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ85991 حالة، وخلفها حلت الصين بـ81782 حالة، بحسب ما نشر موقع gisanddata.maps.arcgis.