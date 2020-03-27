الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف القتال لمواجهة “كورونا” و”الكوليرا”

كل الوطن- وكالات- رنيم المشهراوى: جددت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعوتها الموجهة إلى الأطراف اليمنية للتوقف عن الاقتتال، وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا ووباء الكوليرا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على حساب بعثته في اليمن، على “تويتر”: ‏”خطر فيروس ‎كورونا، وخطر التفشي المحتمل للكوليرا مع بداية موسم الأمطار، مع ضعف نظام الرعاية الصحية في اليمن، عوامل يجب أن تدفع أطراف النزاع إلى وضع الأسلحة وتوحيد الجهود لدعم العملية الإنسانية”.

وأضافت البعثة في البيان: “اليمن لا يحتمل الانتظار”.

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، دعا يوم الأربعاء، الأطراف اليمنية، إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19”.