الرياض تنفي وجود اتصالات مع موسكو حول توسيع نطاق “أوبك+”

أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية اليوم، عدم وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول “أوبك+”، وهو اتفاق يهدف لتحقيق توازن في أسواق النفط عبر خفض الإنتاج.

كذلك أشار المسؤول، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”، إلى عدم وجود أي مفاوضات الآن بين موسكو والرياض حول اتفاقية جديدة في أسواق النفط.

وفي وقت سابق قال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إن اتفاق خفض إنتاج النفط “أوبك+” قد يستأنف إذا انضمت دول أخرى إلى الاتفاق.

وأكد دميترييف على أهمية وجود تحرك مشترك من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق “أوبك+”.

وهبطت أسعار النفط مؤخرا إلى أدنى مستوى في 17 عاما، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب تداعيات كورونا، وفشل دول “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث لم يتم التوصل إلى تفاهم بين موسكو والرياض حول ذلك.

المصدر: “رويترز”