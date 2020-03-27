بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض.
وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الصحة البريطاني أن أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب فيروس “كوفيد-19”.
واليوم الجمعة أيضا، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بالفيروس نفسه، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة كورونا.
بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكوروناالحكومة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 91الرياض تنفي وجود اتصالات مع موسكو حول توسيع نطاق “أوبك+”مصر تحذّر من إستخدام دواء في الأسواق لعلاج فيروس كوروناإصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كوروناالأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف القتال لمواجهة “كورونا” و”الكوليرا”مع تفشي “كورونا”… إحصائية مرعبة لسكان أوروبا في عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجةالصين تعرض على أمريكا المساعدة لتخطي أزمة “كورونا”في الأردن.. المواطنون واللاجئون يكافحون “كورونا” معاًللوقاية من كورونا.. غزة تُعقم أسواقها…أغلقت بعض الأسواق الأسبوعية ..موظفو البلدية جابوا 7 أسواق في إطار تعقيم شملت المرافق الأساسية والشوارع الفرعية.