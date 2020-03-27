بعد جونسون.. وزير الصحة البريطاني يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة بوريس جونسون إصابته بالمرض.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن وزير الصحة البريطاني أن أعراضه متوسطة وسيبقى في العزل المنزلي بسبب فيروس “كوفيد-19”.

واليوم الجمعة أيضا، أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بالفيروس نفسه، قائلا إنه يخضع للعزل الذاتي، لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة كورونا.

المصدر: وكالات