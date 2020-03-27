نيويورك – د ب أ : قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 519 شخصًا لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية، ارتفاعًا من 385 قبل يوم واحد.

وقال كومو في مؤتمر صحفي في مركز جافيتس ، وهو مركز ضخم للمؤتمرات في مانهاتن تم تحويله إلى مستشفى مؤقت بمساعدة عسكرية ومن المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل ، إن “هذا الوضع سيستمر في الصعود ، وهذه أسوأ أنباء يمكنني أن أخبر سكان ولاية نيويورك بها”.

وأضاف حاكم الولاية إنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب تخصيص أربعة مستشفيات مؤقتة إضافية ، ومن بينها مضمار للسباقات وكلية ومحطة للرحلات البحرية ، ما يضيف 4000 من أسرة المستشفيات.

وقال كومو إن الولاية ، التي تعد الأكثر تضررا في الولايات المتحدة بعدد 635ر44 حالة إصابة مؤكدة ، تتوقع ذروة في عدد الحالات :” في غضون نحو 21 يوما”.

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