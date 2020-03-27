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كارثة.. تسجيل 969 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-27T19:53:17+03:00
2020-03-27T20:03:56+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : منذ 12 دقيقة
كارثة.. تسجيل 969 وفاة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم الخميس عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 26 ألفا اليوم الجمعة، وبلغ العدد 26400 حالة وفاة إلى حد الآن معظمها في أوروبا.

وتعد إيطاليا أكثر البلدان تضررا من الوباء حيث سجلت 9134 وفاة تليها إسبانيا 4934، ثم الصين 3292.

وسجلت في أنحاء العالم 574829 إصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية ديسمبر الماضي، علما أن أكثر من 129 ألف شخص حول العالم تعافوا بالكامل.

المصدر: وسائل إعلام إيطالية + وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376536

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