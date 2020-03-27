الرياض – واس : اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.