أبوظبي – د ب أ : أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات اليوم الجمعة عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 405 حالات.

وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، جرى رصد الحالات الجديدة من خلال الإبلاغ المبكر و التقصي النشط و المستمر وتعود لجنسيات مختلفة وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وتقول الوزارة إنه تم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الإمارات لإصابات أعلن عنها مسبقا و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.