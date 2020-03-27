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أمير الرياض يطلع على التقارير الأمنية بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376563
مع د. فادي نصر وكيف نحمي أنفسنا من كورونا؟
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