نهيب بالجالية الهندية الاستجابة لأوامر السلطات السعودية لإحتواء انتشار كورونا

أشاد فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية بجهود المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنسيق الجهود العالمية لاحتواء هذه الجائحة وتأثيراتها السلبية للبشرية جمعاء، وذلك من خلال جهودها المبذولة لترؤس قمة دول العشرين الاستثنائية الإفتراضية، مضيفا بأن المملكة يمكن لها أن تلعب دورا رياديا في هذه الظروف التعيسة التي يمر بها العالم من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية ومما أصاب الشعوب العالمية من الهلع والقلق بسبب انتشار وباء فيروس كورونا القاتل.

وفي هذه المناسبة طالب فضيلته الجالية الهندية المقيمة في المملكة بأهمية الاستجابة لأوامر السلطات الرسمية لإحتواء انتشار فيروس “كوفيد19″.

كما نبه فضيلته الجالية بضرورة إبلاغ الجهات المعنية حال وجود إصابات بالفيروس وعدم كتمانها عن المسؤولين وبضرورة الانتقال الى الحجر الصحي ممن يشتبه فيهم الاصابة، وتفادي التجمعات والإختلاط ، والالتزام بالبقاء بالمنازل وعدم الخروج منها.

وقال فضيلته إن مكافحة فيروس كورونا مسؤولية اجتماعية ينبغي أن يتضامن معها جميع أفراد المجتمع.

وقد حث الإسلام على أخذ الحيطة والحذر في هذه الظروف الحرجة حيث جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهي المسلم عن الدخول إلى المناطق التي وقع بها الطاعون، ونهيه عن الخروج من المناطق المتعرضة للوباء،وفي حديث رواه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه” وهذا الحديث النبوي يدل على ضرورة التزام المسلم جميع أنواع الإجراءات الوقائية لكبح انتشار الوباء من المجتمع.