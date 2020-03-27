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ترقية العقيد ركن” عبد الله بن راشد الغنام” الى رتبة عميد ركن

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-27T23:33:02+03:00
2020-03-27T23:45:01+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
ترقية العقيد ركن” عبد الله بن راشد الغنام” الى رتبة عميد ركن
كل الوطن – الرياض  صدر الأمر الملكي الكريم، بترقية مدير إدارة الشرطة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض العقيد ركن عبدالله بن راشد الغنام الى رتبة عميد ركن .
وقدم العميد الركن ” الغنام ” شكره وتقديرة للقيادة الرشيدة، مؤكداً ان الترقية ستكون حافزاً ودافعاً له لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن. العميد ركن ” الغنام ” تقلد العديد من المناصب العسكرية خلال مسيرته العملية، ويعد من الكفاءات العسكرية والادارية .
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376579

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