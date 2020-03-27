فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض: قيادة المملكة تستشعر دورها الإنساني وريادتها الدولية

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي باستشعار قيادة المملكة دورها الإنساني وريادتها الدولية عبر تخفيف أثر المرحلة الحالية التي شملت العالم أجمع وما تعول عليه الشعوب من ضمان سلامتها الصحية وتوفير الإمدادات الأساسية وسعي المملكة إلى توحيد الجهود والاستجابة العاجلة لمواجهة وتصدي هذه الجائحة.

ولفت سموه النظر إلى سرعة مبادرة المملكة بطلب قمة افتراضية وثقتها في تجاوز المرحلة بعد عون الله وتوفيقه بالتكاتف والتنسيق مع قادة العالم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم عليها عزها وتمكينها واستقرارها.