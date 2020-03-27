كل الوطن- – واس : اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول لمدة 21 يوماً.

واستعرض التقرير آلية العمل والخطط الميدانية وإجراءات المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة ومحافظات الرياض من وفرة سلع واحتياجات أساسية وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره وتقديره للمواطنين للمقيمين على التزامهم بأمر منع التجول, مقدما الشكر لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

كما اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية بالمنطقة بعد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنع التجول لمدة 21 يوماً.

واستعرض التقرير آلية العمل والخطط الميدانية وإجراءات المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة ومحافظات الرياض من وفرة سلع واحتياجات أساسية وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن شكره وتقديره للمواطنين للمقيمين على التزامهم بمنع التجول, مقدما الشكر لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.