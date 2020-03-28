إمارة المدينة: عزل ستة أحياء ومنع الدخول والخروج منها على مدار 24 ساعة

كل الوطن – الرياض

أعلنت أمارة المدينة المنورة في بيان رسمي لها عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ على نطاق الأحياء: (الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم 24 ساعة التداء من 6:00 صباحا يوم السبت 4 شعبان 1441هـ ولمدة أسبوعين.

وذكر البيان أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة من 6 ص – 3 ظ ، وأكدت الأمارة أن هذا الإجراءات الاحترازية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.