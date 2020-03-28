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كورونا.. تأكيد 10 إصابات جديدة في الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
كورونا.. تأكيد 10 إصابات جديدة في الكويت

أفادت السلطات الصحية الكويتية بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 235 حالة.

وتشير الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الكويتية إلى أن 171 حالة تتلقى العلاج، وتوجد 11 حالة في العناية المركزة.

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وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أعلن في وقت سابق من اليوم عن شفاء سبعة مصابين آخرين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الوباء إلى 64.

وأكد الوزير، في حديث لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، اليوم السبت، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت تعافي هؤلاء الأشخاص السبعة من الفيروس، مضيفا أنهم سينقلون إلى الجناح المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376632

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