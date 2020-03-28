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سلطنة عمان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-28T14:09:50+03:00
2020-03-28T14:30:27+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : منذ 21 دقيقة
سلطنة عمان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن 8 حالات مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين سابقين، و8 حالات أخرى مرتبطة بالسفر، ويخضع 5 مصابين للتقصي الوبائي، لتحديد طريقة انتقال العدوى إليهم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في سلطنة عمان إلى 152 حالة.

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وأكدت الوزارة أن 23 مصابا قد تماثلوا للشفاء.

وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة.

كما دعت إلى التقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376638

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