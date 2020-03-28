كشف احتمالات انتقال فيروس كورونا من الخضراوات والفواكه

كشف المختص في عالم الفيروسات، تيموثي نيوسم، إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد للشخص في حال قيامه بلمس الخضروات والفواكه داخل المتاجر.

وقال المختص في جامعة سيدني الأسترالية: “كل سطح نلمسه قد يشكل خطرا للإصابة، بما في ذلك الأطعمة”.

وتابع نيوسم “المتاجر تعد بيئة منخفضة المخاطر نظرا لأن العاملين فيها يرتدون القفازات والكمامات، ويحرصون على تطهير الأسطح، ولكن في الوقت نفسه يجب اتباع سبل الوقاية من المرض، وتنظيف الخضراوات والفواكه التي يتم شراؤها بشكل جيد”.

وأضاف “أفضل طريقة يتم اتباعها عند شراء الخضراوات والفاكهة، هي غسلها بالماء والصابون فور العودة إلى المنزل وعدم الاكتفاء بغسلها بالماء فقط”.

وأشار المختص إلى أنه من المهم غسل الفواكه والخضراوات بالماء الدافئ والصابون كما يحدث عندما ننظف أيدينا لمدة 20 ثانية لنقي أنفسنا من الفيروس.

ودعا العديد من المختصين إلى ضرورة ارتداء القفازات عند التسوق في محال البقالة، كما أنه من المهم ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة كافية لا تقل عن 1.5 متر.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19″، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.

المصدر: سبوتنيك عربي