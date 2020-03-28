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الصحة السعودية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا (خارطة الإصابات)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-03-28T16:05:05+03:00
2020-03-28T20:22:46+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : منذ 5 ساعات
الصحة السعودية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا (خارطة الإصابات)

كل الوطن – الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 1203.

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وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.

وأضاف العبدالعالي أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات.. وجاءت الحالات بحسب المدن على النحو التالي:

الرياض 41

جدة 18

مكة المكرمة 12

القطيف 12

المدينة المنورة 6

تبوك 3

خميس مشيط 3

أبها 1

الهفوف 1

الخبر 1

سيهات 1

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=376654

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