رئيس وزراء إيطاليا يحذر من سقوط الاتحاد الأوروبي

كل الوطن- فريق التحرير -وكالات: حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، من سقوط الاتحاد الأوروبي ككيان جامع، داعيا إلى عدم ارتكاب أخطاء فادحة خلال عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية.

وأشار كونتي خلال ​مقابلة​ صحفية مع موقع “إل سول 24” الإيطالي أن “التقاعس سيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصاد​ مدمّر”.

وأضاف كونتي قائلا: “هل نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذاً لنطلق خطة كبيرة خطة أوروبية للتعافي وإعادة الاستثمار تدعم وتنعش ​الاقتصاد​ الأوروبي كله”.

وتابع كونتي قائلا “أكثر من خلاف، حصلت مواجهة شديدة وصريحة مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ لأننا نعيش أزمة تسفر عن عدد كبير من الضحايا من مواطنينا وتسبب ركوداً اقتصادياً شديداً”.

وأردف قائلا: “أمثل بلدا يعاني كثيرا ولا يمكن أن أسمح لنفسي بالمماطلة”، معتبرا أنه “ينبغي علينا تجنّب أن نتخذ في ​أوروبا​ خيارات مأساوية. إذا لم تُثبت أوروبا أنها على مستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن التكتل الأوروبي بكامله قد يفقد بنظر مواطنينا، سبب وجوده”.

وصرح وزير الخارجية الايطالي لويجي، دي مايو، اليوم الجمعة، بأن بلاده تواجه حالة الطوارئ صحية – اقتصادية ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأن بلاده “تنتظر ولاء من شركائها الأوروبيين”.

وباشر الخبراء العسكريون الروس، الذين وصلوا إلى مدينة بيرغامو الإيطالية اليوم، تقديم المساعدات الطبية للمواطنين، فيما قالت وزراة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة: “بدأ المتخصصون العسكريون الروس الذين وصلوا إلى بيرغامو، عمليًا في الوفاء بمهام مساعدة مواطني الجمهورية الإيطالية.