كورونا.. ارتفاع الإصابات في الكويت إلى 235 بعد تسجيل 10 حالات جديدة، بحسب وزارة الصحة

الكويت/ الأناضول : أعلنت وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 235.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية، إن “8 حالات من المصابين الجدد مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة والسعودية وفرنسا والإمارات وكندا والولايات المتحدة”.

وأضاف السند أن حالة واحدة مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين، فيما تجري عمليات التقصي الوبائي للحالة الأخيرة وهي لمقيم من الجنسية الهندية.

وأشار إلى شفاء 7 مصابين ما يرفع إجمالي عدد المتعافين من كورونا إلى 64.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 600 ألف شخص، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.