الجيش الألماني يوظف 15 ألف جندي للمساعدة بجهود مكافحة كورونا

برلين/الأناضول : أعلن الجيش الألماني(بونديس فير)، عن اعتزامه تكليف 15 ألف جندي من أجل دعم الإدارات الإقليمية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة عبر تقنية الفيديو-كونفرانس، قال الفريق مارتن شليز، إنهم يعتزمون الأسبوع المقبل إقامة مراكز تنسيق في 4 مناطق مختلفة بالبلاد، تلبيةً لطلبات المساعدة العاجلة الواردة من المناطق المختلفة.

وأوضح أن هؤلاء الجنود سيتولون مهام عدة تكون الأولوية فيها للشؤون الطبية مثل حماية المستودعات الطبية ، وإنشاء المستشفيات المتنقلة، ومراكز الإنقاذ، والفحوصات الطارئة، وتوزيع المستلزمات المختلفة.

وارتفعت، الجمعة، حصيلة الوفيات بفيروس “كورونا” في ألمانيا إلى 270، إثر تسجيل 48 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع “Coronavirus-Monitor” الإلكتروني، الذي يجمع أحدث المعطيات من السلطات الصحية المحلية، ارتفعت وفيات كورونا إلى 270، والإصابات إلى 44 ألفا و 439 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بدورها، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء الخميس، تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مؤكدة أن الإصابات استمرت في الارتفاع بسرعة خلال اليومين الماضيين.

وحتى مساء الجمعة، وصل عدد مصابي كورونا حول العالم إلى قرابة 577 ألفا حول العالم، منهم نحو 27 ألف وفاة، وحوالي 130 ألفا تعافوا من المرض.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس