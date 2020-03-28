إنها إرادة الحياة… ووهان الصينية تهزم كورونا وتعود لحلتها مجددا

كل الوطن- وكالات- رويترز: : تبدأ مدينة ووهان الصينية بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاقها لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورنا فيها، وقررت السلطات في المدينة اليوم السبت إعادة افتتاح المترو وعدد من الخدمات وفتح حدود المدينة.

بدأت مدينة ووهان الصينية، حيث ظهر تفشي فيروس كورونا أول مرة، اليوم السبت في إنهاء إغلاق استمر منذ شهرين بإعادة تشغيل بعض خدمات المترو وإعادة فتح الحدود، مما سمح لبعض مظاهر الحياة الطبيعية بالعودة ولم شمل العائلات.

وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت سلطات المدينة بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: “في 28 مارس/أذار الساعة 6.30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6 و 7. لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00 في عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00”.

ويمثل إعادة فتح مدينة ووهان، نقطة تحول في مكافحة الصين للفيروس على الرغم من انتشار العدوى منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 دولة.