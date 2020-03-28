إسرائيل تشهد واقعة أولى من نوعها بشأن كورونا

كل الوطن- وكالات: كشفت قناة عبرية، ظهر اليوم، السبت، النقاب عن وجود أخطاء بفحوصات فيروس كورونا المستجد في إسرائيل

وأفادت القناة العبرية الـ”12″، اليوم السبت، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أبلغت مدراء صناديق المرضى التوقف عن إبلاغ مصابي فيروس كورونا بنتائج فحص عيناتهم، سواء كانت سلبية أو إيجابية، وذلك حتى إشعار آخر، حيث تبين أنه تم إرسال نتائج خاطئة للعديد من المرضى.

وأكدت القناة العبرية أن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية أوضحوا في الرسالة الموجهة إلى صناديق المرضى أن هناك احتمالا بأن نتائج فحص العينات خاطئة،بسبب خلل في جهاز الكمبيوتر.

وأوردت القناة عن الوزارة الإسرائيلية أنه على خلفية الخلل في جهاز الكمبيوتر، والتي تم اكتشافها الليلة الماضية بشأن نقل المعلومات، فإن إعطاء أجوبة من المختبرات سيتأخر، وبأن الوزارة الصحة تعمل على حل المشكلة في هذه الأثناء، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة. وبلغ إجمالي الإصابات في إسرائيل 3460 حالة والوفيات 12 حالة.