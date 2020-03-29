وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية في بيان نشرته اليوم ، أن استمرار مثل هذه الأعمال من قبل المليشيات المدعومة من إيران خاصة بعد تصريحاتها حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة فيروس كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار وأن ذلك ما هو إلا استمرار لاستراتيجية إيران لتعميق معاناة اليمنيين.